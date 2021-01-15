Cengiz: Terim ile sorunumuz yok

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'le aralarında problem olmadığını söyledi. Cengiz, "33 sene görevde kalsam, yine Fatih Terim'le çalışırım. Terim ile 1 haftadır yoğun maç trafiği nedeniyle bir araya gelemiyorduk. Hocama 'Neden yalnız hissediyorsun' diye sordum. 'Sinirlendim, burama geldi' dedi. Saha kenarında çıldırıyor, bu yaşta yağmur yiyor, kar yiyor. Kolay değil. Bu sadece parayla olacak iş değil. Hocamıza hak verdik. Hiç bir sorununuz yok" dedi.

FALCAO'YU TARAFTAR İSTEDİ

Başkan Mustafa Cengiz, Falcao'nun transferi konusunda da çarpıcı acıkmalarda bulundu. Cengiz şöyle devam etti: "Falcao tümüyle taraftarın talebiyle yapılan transferdir. Bundan utanmıyoruz, eleştirmiyoruz. O gün İstanbul sallandı. Ama sakatlıktan kurtulamadı. Bize geldiğinde de sakat değildi. Geldiğinde çok yüklendi. Monaco kalması için 8 milyon Euro teklif etti ama kendisi "Attığım golün anonsunun hoparlörden anons edilince stadın sessiz kalmasından sıkıldım" dedi. Kendisine Güney Amerika ve Arap kulüplerinden teklifler var. Kendisine o zaman yardımcı oluruz."