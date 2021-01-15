G.Saray’dan büyük pazarlık

Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in "İrfan Can Kahveci ile Edin Visca'yı istiyorum" açıklamasının ardından harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, Başakşehir yönetimi ile pazarlık masasına olurdu. Başakşehir, İrfan Can Kahveci'ye 14 milyon Euro'luk bonsenvis bedeli biçmesinin ardından G.Saray yönetimi, rakibine takas teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar, Kahveci için Diagne, Luyindama ve Babel'i önerirken, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise stoper Marcao'nun verilmesini talep etti. Yapılan görüşmede Edin Visca'nın da bonservis bedeli soruldu. Başakşehir, Boşnak yıldız oyuncu için de 6 milyon Euro istedi.

GÖRÜŞMELER TAM GAZ SÜRÜYOR

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü, en geç önümüzdeki hafta içinde iki futbolcunun transferinin netleşeceği öğrenildi. Önceki gün açıklama yapan İrfan Can Kahveci de Başakşehir yönetimine "Galatasaray'a gitmek istiyorum. Bonservisimde kolaylık sağlayın" demişti.



TERİM'İN 65. DERBİSİ

SÜPER Lig'in 19. haftasında 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinin 65. derbisine çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 25 beraberlik ve 16 mağlubiyet gördü.