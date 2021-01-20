Aslan Horoz’u ağırlıyor

Süper Lig'de bugün çok kritik bir karşılaşma oynanacak. Şampiyonluk hesapları yapan ve geçen maçta Beşiktaş'a yenilerek ağır bir darbe alan Galatasaray ile kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor kozlarını Türk Telekom Stadı'nda paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir ile kırmızı kart cezalısı Mbaye Diagne müsabakanın kadrosunda yer almayacak.



DENİZLİSPOR'DA 4 EKSİK VAR

Ligde 5 maçtır galibiyete hasret kalarak 14 puanla düşme hattında son sıraya demir atan Denizlispor'da tedavileri süren Subotic, Varela, Mustafa Yumlu ve Özgür Çek forma giyemeyecek. Ege ekibinde Mesanovic ve Sacko sarı kart sınırında yer alıyor. Hatayspor karşısında sarı kart cezaları nedeniyle oynayamayan deneyimli Kolombiyalı forvet Rodallega ve sol bek Bergdich görev verilmesi durumunda Galatasaray karşısında forma giyebilecek.



OMAR'DAN İYİ HABER

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, taburcu edildi. Omar'ın sağlık durumunun iyiye gittiği tedavisinin evden süreceği öğrenildi.



RODALLEGA İDDİALI

Denizlispor'un Hatayspor'a yenildiği son maçta cezalı olduğu için görev yapamayan Rodallega, G.Saray karşısında oynayacak. Kolombiyalı futbolcu 17 karşılaşmada 8 gol kaybederken, G.Saray ağlarını da havalandıracağını söyledi.