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Haberler Galatasaray Galatasaray - Denizlispor CANLI ANLATIM

- Denizlispor CANLI ANLATIM

'in 20. haftasında sahasında Denizlispor'u konuk edecek. derbisini kaybeden Galatasaray, zirve ile 5 puana yükselen farkı hızlıca düşürmek istiyor. İşte canlı anlatım linki...

Galatasaray - Denizlispor CANLI ANLATIM

20.01.2021, 18:58

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Galatasaray ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Denizlispor maçı 20 Ocak Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel

DENİZLİSPOR: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Dossevi, Murawski, Recep, Sacko, Sagal, Rodallega

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