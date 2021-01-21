Horoz'a Aslan pençesi

Süper Lig'de son maçta Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray, sahasında zor günler geçiren Yukatel Denizlispor'u farklı mağlup etti: 6-1. 8. dakikada Feghouli'nin attığı pasla buluşan Belhanda geri çkardı. Emre Akbaba golü attı: 1-0. 17'de Babel'in pasında ceza sahası içinde topu alan Fegouli topu filelere gönderdi: 2-0. 45+1'de savunmadan seken topu Donk kafayla ağlara yolladı: 3-0. 48'de Rodallega'nın pasında topla buluşan Tusha farkı ikiye indirdi: 3-1. 60'ta sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza alanına giren Saracchi'nin vuruşunda Pantilimon'dan dönen top Muhammet'e çarparak ağlara gitti: 4-1. 64'te Galatasaray atağında sağ çaprazda topla buluşan Belhanda ceza alanı dışından vurdu farkı 4'e çıkardı: 5-1. 90+2'de Babel'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Sekidika ceza alanına girer girmez yaptığı sert vuruşla skoru belirledi: 6-1.



MUSLERA, DÖNDÜ

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 220 gün sonra sarı-kırmızılı formayla bir maça çıktı. Ligde geçen sezonun 27. haftasında 14 Haziran 2020'de yapılan Çaykur Rizespor müsabakasında bacağı kırılan tecrübeli file bekçisi, yaklaşık 7 ay sonra bir karşılaşmada forma giydi. Öte yandan Arda Turan, kaptanlık pazubandını Fernando Muslera'ya devretti.



DENİZLİ'YE ABD'LI YILDIZ

Denizlispor, 30 yaşındaki ABD'li orta saha oyuncusu Mikkel Diskerud ile sözleşme imzaladı. Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç ekiplerinden Helsingborg forması giyen Diskerud, 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık anlaşmaya imza attı. Kariyerinde 351 maça çıkan Diskerud, 44 gol attı. ABD Milli Takımı'nda da 38 kez forma giyen oyuncu, 6 kez fileleri havalandırdı.



ONYEKURU BİTTİ

GALATASARAY, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı! Sarıkırmızılı kulüp, bir süredir peşinde olduğu eski yıldızı için Monaco ile 250 bin Euro kiralama bedeli karşılığı anlaşma sağladı. Daha önce zorunlu satın alma opsiyonu çerçevesinde yapılan görüşmeler nedeniyle çıkmaza giren transfer, zorunlu satın alma opsiyonu ortadan kalkınca gerçekleşti. Onyekuru'nun yarın İstanbul'da olması ve takıma katılması bekleniyor.