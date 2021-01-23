Aslan kükredi

G.Saray, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı. Brentford kulübünden Halil Dervişoğlu ve Torino'dan Zaza ile anlaşan sarı-kırmızılılar, Başakşehir'den İrfan Can için de gün sayıyor. Sarı-kırmızılıların İrfan Can transferini birkaç gün içerisinde resmiyete kavuşturması beklenirken iki takım arasındaki pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Torino'dan kiralık olarak anlaşma sağlanan Zaza da gelecek hafta içinde Türkiye'de olacak. Bu arada Monaco'dan kiralanan Onyekuru bir kez daha rötar yaptı. Onyekuru için dün İstanbul'a bilet alındığı öğrenilirken, Nijeryalı forvet oyuncusu kontuar kapanıncaya kadar havaalanına gelmedi. Oyuncudan Kovid testi istendiği öğrenilirken yıldız ismin de bir iki gün içinde Türkiye'de olması bekleniyor.



FALCAO VE DİAGNE YOL AYRIMINDA

G.SARAY'DA Radamel Falcao ve Diagne yol ayrımında. Falcao'nun sözleşmesini feshedip Diagne'yi W.Bromwich'e satmaya hazırlanan Aslan'ın birinci forveti Zaza, yedek golcüsü de Halil olacak. G.Saray, Diagne'yi 6 aylığına isteyen İngiliz ekibinden 800 bin Euro kiralama bedeli talep etti.