Galatasaray son nefeste

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u son dakikalarda bulduğu golle devirip ikide iki yaptı: 0-1. 4. dakikada Adem'in pasıyla son çizgiye inen Hadebe'nin tehlikeli ortasını savunmada Donk kornere çeldi. 27'de Saracchi'nin ortasına Emre Kılınç kafayı vurdu, top direğin yanından az farkla dışarı çıktı. 31'de ceza yayı önünde topla buluşan Linnes'in etkisiz şutu farklı şekilde auta çıktı. 45'te Karim Hafez ile sol kanattan kullandığı tehlikeli serbest vuruşta kaleci Muslera meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

RYAN BABEL ÜÇ PUANI GETİRDİ

63'te sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında Chebake ortaladı, Umut'un bıraktığı topa ceza alanı ön çizgisinden Tetteh ayağının üstüyle vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı. 71'de sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Belhanda sert bir orta kesti, ön direkteki Hadebe'nin ters vuruşunda top kornere çıktı. 88'de rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ryan Babel'in beklenmedik anda çektiği sert şutta kaleci Abdulsamed'in önünde seken top ağlarla buluştu: 0-1. Karşılaşma bu skorla bitti.



FEGHOULİ ŞOKU

SÜPER Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. Maça ilk 11'de başlayan Sofiane Feghouli sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Cezayirli futbolcunun yerine 26. dakikada Emre Kılınç oyuna girdi. Sağ arka adalesinde yırtık şüphesi bulunan Feghouli'nin son durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.



TERİM'DEN AYNI TAKIM

Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadro değişikliği yapmadı. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 20. haftada Yukatel Denizlispor'u 6-1 yendikleri maçın ilk 11'ini bozmadan takımını Yeni Malatyaspor önünde sahaya sürdü. Galatasaray, Yeni Malatyaspor müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı.



HAMZAOĞLU'NDAN KADRODA 2 DEĞİŞİKLİK

YENİ Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 20. haftada 2-1 kazandıkları Atakaş Hatay maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Sarı-siyahlı takımda, Atakaş Hatayspor ile oynanan maçta ilk 11'de forma giyen Ertaç Özbir kadroda yer almadı. Bu futbolcunun yerine Galatasaray karşısında kaleci Abdülsamed Damlu şans buldu. Hamzaoğlu, Atakaş Hatayspor müsabakası 11'inde yer verdiği Zeki Yavru'nun yerine ise Semih Kaya'ya savunmada görev verdi.