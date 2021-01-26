Ezeli kapışma

Galatasaray'ın günlerdir peşinden koştuğu Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci için sarı-kırmızılıların ezeli rakibi Fenerbahçe de harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulübün yöneticilerin, uzun süredir Başakşehir kulübü yetkilileriyle yaptığı görüşmeler sonrası orta yolu bulamamasının ardından Kanarya'nın da devreye girmesi ile trafik iyice karıştı. Son olarak Mesut Özil'i kadrosuna katarak transferde büyük ses getiren sarı-lacivertlilerin yaptığı çeşitli tekliflerin masada olduğu öne sürüldü. Başakşehir'in 25 yaşındaki milli yıldız için 10 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay istediği öğrenilirken bu istek üzerine pazarlık yapıldığı gelen haberler arasında. Kanarya'nın Deniz Türüç'ü bonservisiyle verip Sosa artı 7 milyon Euro'luk bir teklifi de sunabileceği konuşulurken görüşmelerin sonucu bekleniyor. Takasta Serdar Aziz'in de isminin geçtiği iddia edilirken G.Saray'ın da fiyat artışına gittiği konuşuluyor.

TAKSİTLERLE BİRLİKTE 5 MİLYON

Turuncu-lacivertlilere ilk etapta 5.5 milyon Euro ödemeyi göze alan Galatasaray cephesi, kalan 5 milyon Euro'yu ise 4 yıla eşit taksitler halinde bölecek. İrfan Can'ın Avrupa'ya transfer olması halinde 5 milyon Euro'luk bonus yerine bonservisten pay verilecek. Galatasaray bu 4 yıl içinde İrfan Can'ı satamazsa 5 milyon Euro'nun tamamını Medipol Başakşehir'e eşit taksitler halinde ödemeye devam edecek.



MKHİTARYAN'I DA İSTİYORLAR

Süper Lig'in iki dev kulübü Galatasaray ve F.Bahçe Roma'nın yıldızı Henrikh Mkhitaryan için de yarış halinde. İspanyol basınının konu ile ilgili yazdığı habere göre, Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız futbolcunun peşine düştü. Ancak oyuncunun, sarı lacivertlilere daha yakın olduğu kaydedildi. Kulübü ile 30 Haziran'a kadar sözleşmesi süren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu her iki kanatta da görev alabiliyor. Son iki sezondur İtalyan ekibi Roma forması giyen oyuncu yakın dönemde Premier Lig'de Manchester United ile Arsenal formalarını da giymişti.