İki yıldız Aslan’a

G.SARAY'IN savunma ve hücum hattına yönelik girişimleri tam gaz sürüyor. Mbaye Diagne'ye gelen teklifleri değerlendiren yönetim, Mısırlı golcü Mostafa Mohammed için bir teklif daha sundu. 23 yaşındaki futbolcu için Zamalek kulübüne 1.5 yıllık opsiyonlu kiralama teklifi yapan sarı-kırmızılılar, cevap için beklemeye geçti. Bu arada Portekiz basınından sonra İtalyan basını da G.Saray'ın Benfica'nın stoperi Ferro'yu kiralamak için görüşmelere başladığı yönündeki girişimlerine yer verdi. Tutto- Mercato'nun haberine göre Galatasaray ile Benfica, Ferro'nun kiralanması konusunda görüşmelere devam ediyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olan 23 yaşındaki Portekizli stoper, bu sezon Benfica'da sadece sadece 3 lig maçında forma giyebildi.