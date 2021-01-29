Galatasaray çok kritik virajda

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasında bugün deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'de son iki maçını kazanan İstanbul ekibi, sezonun ilk yarısını, 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 39 puanla üçüncü sırada bitirdi. Ligde oynadığı maçların 9'unu kazanan, 8'inde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Gaziantep FK ise ilk yarıyı 35 puanla dördüncü sırada tamamladı.

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G.Saray'da tedavi ve adaptasyon çalışmaları devam eden Sofiane Feghouli, Oğulcan Çağlayan, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir ve Radamel Falcao maçta forma giyemeyecek. Yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle tedavisi süren Omar Elabdellaoui de maçta oynayamayacak. Sarı-kırmızılı takımda kırmızı kart cezası biten Diagne kadrodaki yerini alacak. Yeni transfer Henry Onyekuru'nun da kadroda yer alması bekleniyor. Öte yandan Galatasaray Mısırlı golcü Mostafa Mohamed transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar golcü oyuncunun kiralık transferi konusunda genç futbolcu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.