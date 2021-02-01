G.Saray’dan çifte bomba

GALATASARAY, transferin bitmesine saatler kala iki önemli transferi bitirdi. Galatasaray, Benfica'dan Gedson Fernandes'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, Gedson Fernandes'in kiralanması için Benfica'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun yarın İstanbul'a gelmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor. Bu sezon Tottenham formasıyla Premier Lig'de maça çıkmayan Portekizli, FA Cup'ta ve Lig Kupası'nda toplam 2 maça çıktı, 153 dakika sahada kaldı.

YEDLİN'DE KAP'A BİLDİRİLDİ

ASLAN, Fernandes'in ardından da bir süredir görüştüğü İngiliz ekibi Newcastle United'da forma giyen ABD'li futbolcu DeAndre Yedlin'in transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların konuyla ilgili olarak KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi. Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mohammed Mostafa da İstanbul gelmek için yola çıktı.