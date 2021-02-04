Galatasaray seriye bağladı

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, yoluna doludizgin devam ediyor. Ligde oynadığı son 4 maçını kazanan ve çok zor görülen dönemeci kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine çok güçlü bir şekilde gidiyor. Yukatel Denizlispor maçıyla başlayan süreçte, rakiplerinin puan kaybı beklediği Yeni Malatya ve Gaziantep FK deplasmanlarını 6 puanla geçen G.Saray, son şampiyon Medipol Başakşehir'i de 3-0'lık sonuçla bozguna uğrattı. Galatasaray 4'te 4 yaparak 12 puan topladı. 4 maçlık dönemde Denizlispor'a 6, Yeni Malatya'ya 1, G.Antep FK'ya 2, Başakşehir'e 3 gol atan Cim Bom, bu maçlarda kalesinde sadece 2 gol gördü. Aslan averaj hanesine artı 10 daha yazdı.

MUSLERA FAKTÖRÜ

Sakatlıktan kurtulduktan sonra Denizlispor maçıyla kaleyi devralan Fernando Muslera, bu sezon sahaya çıktığı maçlarda takımıyla henüz puan kaybı yaşamadı. Başakşehir karşılaşmasında da müsabakanın kırılma anına imza atan Uruguaylı file bekçisi, Giuliano'nun penaltısına geçit vermedi ve Süper Lig'de Brezilyalı futbolcunun penaltısını kurtaran ilk isim oldu.



ONYEKURU'DAN HARİKA BAŞLANGIÇ

Galatasaray'daki 3. dönemine Gaziantep deplasmanında başlayan Henry Onyekuru, attığı 2 golle zorlu deplasmanda takımına 3 puanı getiren isim olurken, Nijeryalı yıldız Medipol Başakşehir maçında da kilidi açtı.



20. GOLÜ KAYDETTİ

Monaco'dan alınan ve son derece hazır bir görüntü çizen Onyekuru beklentilerin üzerinde performans gösterdi. Onyekuru sarı-kırmızılı forma altında 20. golünü kaydetti. Yıldız oyuncu-ya F.Bahçe maçında da büyük iş düşerken, yeni transferlerden Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Yed-lin'in de zorlu müsabakaya hazır olduğu belirtildi. Fatih Terim'in bu oyun-cuları derbiye özel olarak hazırladığı belirtildi.