Fenerbahçe 0-1 Galatasaray MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev derbiyi sarı-kırmızılı takım 1-0 kazandı ve Kadıköy'de üst üste 2. kez galibiyet aldı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 54. dakikada Mostafa Mohamed kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 48 puana yükselen Galatasaray, averaj farkıyla liderliğe yükseldi. Fenerbahçe ise 48 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan bindiren Samatta, kalesinden çıkan Muslera'yı geçip ardından da Linnes'ten sıyrıldı ancak kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

11. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Emre Kılınç uzaktan sert vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

33. dakikada sol kanatta topla buluşan Valencia, savunmanın arkasına sarkan Osayi'ye ortaladı. Bu futbolcu kısa mesafeden istediği gibi vuramadı ve meşin yuvarlağı üstten dışarı çıktı.



39. dakikada Ozan Tufan'ın pasında topla buluşan Sosa ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak Muslera son anda dokunarak topu kornere tokatladı.

39. dakikada kazanılan korner atışında Sosa ceza sahası içine gönderdi. Samatta'nın kafa vuruşunda Muslera son anda gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.