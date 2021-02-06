Fenerbahçe - Galatasaray CANLI ANLATIM

Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Galatasaray, son Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe'yi 3-1 yenmişti. Fenerbahçe'de orta sahada Ozan, Sosa ve Mert Hakan oynayacak. Fatih Terim, yeni transfere forma şansı verdi.

Galatasaray, ligde oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla 23. haftayı averajla ikinci sırada bitirdi.

Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe ise çıktığı maçların 15'ini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 4'ünde ise mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekibin 48 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Osayi-Samuel, Samatta

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Taylan Antalyalı, Belhanda, Emre Kılınç, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed