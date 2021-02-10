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Aslan’ın kupa mesaisi

Galatasaray, kupa çeyrek final maçında Alanya’yı ağırlayacak A Spor’dan yayınlanacak sınavı yönetecek

Aslan’ın kupa mesaisi

10.2.2021

SÜPER Lig'de geçtiğimiz hafta Kadıköy'de ezeli rakibi F.Bahçe'yi yenerek büyük moral bulan G.Saray, bugün Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak randevuda hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak ve bu sınavı A Spor naklen yayınlayacak. İki takım ligde ise 9 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray 6, Alanyaspor 2 kez galip geldi. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Galatasaray kupada 5. Tur'da D.G.Birliği, son 16 Turu'nda Yeni Malatya'yı geçerek çeyrek finale yükseldi. Alanyaspor ise 5. Tur'da Adanaspor'u 5-1, Son 16 Turu'nda da BB Erzurumspor'u 4-1 yendi.

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