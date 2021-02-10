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Haberler Galatasaray Gövde gösterisi

Gövde gösterisi

G.Saray’ın yeni yıldızları Mohamed, Onyekuru, Yedlin ve Fernandes için imza töreni düzenlendi. Mohamed “Geçen sene beni Fener istedi ama kabul etmedim” dedi.

Gövde gösterisi

10.2.2021

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yeni futbolcuları Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin, Mostafa Mohamed ve Gedson Fernandes için dün imza töreni düzenledi. Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımı ile gerçekleşen imza töreninde futbolcular çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle F.Bahçe derbisinde tek golü atarak üç puanı getiren isim olan Mısırlı yıldız Mostafa Mohamed'in "Ben Galatasaray'a geldiğimden beri burayı ikinci ailem olarak hissettim. Fenerbahçe'ye gol attıktan sonra Galatasaray taraftarlarını mutlu ettiğim için çok sevinçliyim. Geçen sezon Fenerbahçe'den teklif geldi ama kabul etmedim. Galatasaray, onlardan önce gelir. Burası benim ikinci ailem gibi." sözleri alkış aldı.

FATİH TERİM'E TEŞEKKÜR
Yuvaya geri dönen Henry Onyekuru "Yönetime ve Fatih Hocama teşekkür ediyorum. Onlarla tekrardan beraber olmak beni mutlu ediyor, arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Burası benim evim gibi, evime döndüm. Umarım sezon sonu şampiyon olacağız" derken DeAndre Yedlin, "Ben Amerika'da küçük bir çocukken bile Galatasaray'ı tanıyordum. Galatasaray gibi bir forma ile mücadele etmek benim için gurur verici" şeklinde konuştu. Gedson Fernandes ise "Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giyeceğim için mutluyum. Daha önce rakip olmuştum ve Galatasaray taraftarını görmüştüm, umarım pandemi biter ve Galatasaray taraftarı önünde oynayabilirim" yorumunu yaptı.

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