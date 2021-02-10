Haziran’da yokuz

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, devre arası transfer edilen oyuncular için düzenlenen imza töreninde flaş açıklamalarda bulundu. İmza törenine, "Futbolcular köle değildir, ahlaksız tekliflere, fiyat arttırmalar ile anlaşılacak bireyler değildir. Bizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum. Çok teklif olmasına rağmen Galatasaray'ı seçtiler" sözleriyle başlayan Cengiz, yönetimin ve Fatih Terim'in kulüpteki geleceği ile ilgili çarpıcı sözler söyledi. Cengiz, "Opsiyonu koydurtan Fatih hocamız; 2+3! Biz Haziran'da olmayabiliriz, öyle de gözüküyor. Bunun ibra ile de bir alakası yok! Ben insan olmayana, ağzı şer olana cevap bile vermem. Bir takım kurul başkanları var, bunlar yapıyor. Bize üzenler, dost görünenlerin gülmeleri. Fenerbahçe galibiyetine bile üzülen Galatasaraylılar var, bunları günü geldiği zaman açıklayacağım" dedi.

ALİ KOÇ KÜFRETMİŞ

İmza töreninde Cengiz'in derbiye ve Ali Koç'a yönelik sözleri de dikkat çekti. Cengiz, "Başkanları (Ali Koç) ile dışarıda samimi bir şekilde görüşüyoruz ama orada tamamen değişti. Stat amiri gibi hareket etti. Sinkaflı laflar etmiş diyorlar. Ben başkanlarının ve yönetiminin küfür ettiğini duymadım, iyi ki de duymamışım. Ben Antepliyim, buradan tehdit anlamında söylemiyorum, karakterimi biliyorum. Tepki veririm ama inşallah kendisi açıklama yapar. Ben kürettiğine inanmak istemiyorum" yorumunda bulundu.