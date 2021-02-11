Galatasaray’a soğuk duş

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray evinde Alanyas-por'a yenilerek kupaya erken veda etti: 2-3. Maça Galatasaray oldukça tutuk başladı. 24'te Davidson'un soldan pasında topu Efecan, Salih'e aktardı. Bu futbolcunun şutun-da top üst direkte patladı. 30'da geriden atı-lan uzun pasta Babacar, Donk ile mücadelesin-de topa sahip oldu. Sol çaprazdan Marcao'dan da sıyrılan Babacar, kaleci Muslera'yı avladı: 0-1. 33'te sağdan Yedlin'in ceza alanına yerden ortasında Mohamed baskıya rağmen şutunu çekti. Ancak meşin yuvarlak çerçeveyi bulmadı. 41'de Davidson'un pasında sağda topla buluşan Salih farkı ikiye çıkardı: 0-2.

ASLAN ÇOK GEÇ AÇILDI

İlk yarının etkili takımı Alanyaspor ikinci yarıya da golle başladı. Maçın 47. dakika-sında Efecan'ın pasında sağdan ceza alanına giren Tayfur, Marcao'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti. Babacar penaltı atışını gole çevir-di: 0-3. 66'da Mohamed'in sol çaprazdan sert şutunda kaleci Marafona'ya da çarpan top yan direkten döndü. 70'te Yedlin'in ortasında Onyekuru'nun kafasında top bir kez daha yan direğe çarptı. 83'te Moha-med'in şutu kaleci Marafona'dan döndü. Mısırlı dönen topu bu kez ağlara yolladı: 1-3. 90+4'te Mohamed'in şutunda top direkten döndü. Dönen topu Fernandes ağlara yolladı: 2-3.



MOHAMED BOŞ GEÇMEDİ

GALATASARAY'IN ara dönemde kadrosuna kattığı yıldız isimlerden biri olan Mısırlı futbolcu Mohamed dün Alanya karşısında da fileleri sarsmayı başardı. Ligde forma giydiği Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında üst üste birer gol atan 23 yaşındaki futbolcu dün Alanya ağlarını da boş geçmedi. Maçın 83. dakikasında skoru 3-1'e getiren golü atan Mohamed'in dün iki şutu da direkten döndü. Futbolcu maç sonunda oldukça üzgündü. Mohamed, ilk yarıda kanatlardan ve orta alandan beklediği topları alamazken, ikinci yarıda yapılan değişikliklerle daha etkiliydi.



TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Alanyaspor karşısında kadroda ufak değişiklikler yaptı. Teknik direktör Fatih Terim, son oynanan ve 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe derbisinin on birinden 3 değişikle sahaya çıktı. Savunmada sağ bek Linnes'in yerine yeni transfer Yedlin formayı giyerken, sol bekte ise Saracchi'nin yerine de Emre Taşdemir forma giydi. PFDK tarafından 2 maç ceza verilen kaptan Arda'nın yerine de kanatta Babel oynadı.



TURAN'A CEZA GELDİ KULÜP AYAĞA KALKTI

GALATASARAY'IN Fenerbah-çe'yi 1-0 yendi-ği maç sonunda sarı-kırmızılı eki-bin soyunma odasın-da çekilen bir videoda hakaret ettiği gerekçesiy-le PFDK'ya sevkedilen Arda Turan'a 2 maç men cezası geldi. Bu karar sonrası Galata-saray Kulübü resmi sitesinden jet bir açıklama yayınlayarak cezaya tepki gösterdi. Kulüp-ten yapılan açıklamada: "Gala-tasaray Futbol A Takımı Kapta-nı Arda Turan'a, kendi iradesi dışında telefonla çekilen ve kaynağı belirli olmadan sos-yal medyaya servis edilen görüntüler gerekçe gösterilerek verilen iki maçlık kabul edilemez ceza Türk futbol tarihinde bir ilktir. Kamuya kapalı özel alanda gerçekleşen; hakem, temsilci ve üst klasman temsilci raporlarında yer almayan, muhatabı belli olma-yan eylem ve söyleme verilen ceza, genel hukuk kuralları, ceza hukuku ve aynı zamanda disip-lin hukukuna aykırı olup, huku-ki dayanaktan yoksundur. Galata-saray Spor Kulübü olarak, hukuka aykırı bu taraflı kararları alanlarla sonuna kadar mücadele edeceği-mizin bilinmesini istiyoruz."