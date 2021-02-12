G.Saray’da Salih Uçan tamam gibi

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da yönetim, yeni sezonun hazırlıklarına da başladı. Sarı-kırmızılı ekibin uzun süredir gündeminde olan Salih Uçan ile sezon sonu olmak üzere anlaşma sağladığı öğrenildi. İki sezondur Alanyaspor'da forma giyen ancak takımıyla sözleşme yenilemeyen 26 yaşındaki yıldız futbolcunun İstanbul ekibiyle prensipte anlaştığı açıklandı. Bucaspor alt yapısında yetişen Salih Uçan, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.

ROMA'DA KİRALIK OYNADI

Fenerbahçe'de yıldızını parlatan Salih Uçan, iki yıllığına Roma'ya kiralandı. İtalyan devinde ilk döneminde başarılı bir performans ortaya koyan Salih Uçan, sakatlandıktan sonra eski formuna geri dönemedi. Fenerbahçe'ye geri dönen Salih Uçan, Dick Advocaat tarafından beğenilmedi ve Brescia ile Sion'a kiralandı. Son 2 sezonda Alanyaspor formasıyla 59 maça çıkan Salih Uçan bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 8 asist yaptı.