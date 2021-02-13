Aslan’da rota Moreno

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Alanyaspor'la sözleşmesini uzatmayan 26 yaşındaki yıldız oyuncu Salih Uçan ile anlaşan sarı-kırmızılı ekip, Meksika ekibi Leon'da forma giyen Yairo Moreno ile de ön protokol imzaladı. Alman ekibi Leipzig'den 1.5 yıllığına kiraladığı Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesi ve Uruguaylı futbolcunun bonservisinin yüksek olması üzerine yönetimin rotasını Kolombiyalı yıldıza çevirdiği öğrenildi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılara 4 yıllık imza atacak. Bu sezon 15 maça çıkan Yairo Moreno, 2 gol atma başarısı gösterdi. Radamel Falcao'nun da yakın arkadaşı olan genç savunma oyuncusu, 5 kez de Kolombiya Milli Takımı'nda forma giydi.



FATİH TERİM LİSTE VERDİ

2013'te Medellin formasıyla profesyonel olan Yairo Moreno, Equidad Seguros ve Envigado'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018'de 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Leon'a transfer oldu. Sezon sonunda sarıkırmızılı ekipte 13 futbolcunun sözleşmesinin sona erecek olmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in gidecek ve gelecek oyuncuların listesini de yönetime verdiği açıklandı.