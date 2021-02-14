Aslan’da hedef 6’da 6

HAFTA içinde kupaya veda eden G.Saray, ligde emin adımlarla yoluna devam etmek istiyor. Geçen hafta Kadıköy'de F.Bahçe ile oynadığı derbiyi kazanan ve son 5 lig sınavında puan kaybı yaşamayan Aslan, Kasımpaşa engelini de geçmek istiyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak ve müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Kasımpaşa 1-0 kazanmıştı.

5 FUTBOLCU FORMA GİYMİYOR

Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı nedenlerle bugünkü müsabakada forma giyemeyecek. Yaşadığı sakatlık sonrası tedavi ve adaptasyon süreci devam eden Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli ile Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Uruguaylı sol bek Marcelo Saracchi takımı yalnız bırakacak. Yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Halil karantina ve takip süreci devam ettiği için kadroda yer alamayacak. Cezalı kaptan Arda Turan ile Oğulcan Çağlayan da Kasımpaşa maçında sahaya çıkamayacaklar. Paşa'nın derdi eksikler KASIMPAŞA'DA, sarı kart cezalısı olan Yusuf Erdoğan bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Tarkan Serbest, Julian Jeanvier ve Daniel Drinkwater maçta oynayamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara yeni başlayan Loret Sadiku ve Derrick Luckassen'in G.Saray karşısında oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak.