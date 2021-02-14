G.saray durmuyor

Devre arası transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren yeni sezona yönelik girişimlerine erken başladı. Sarı-kırmızılıların ara dönemde renklerine bağlayamadığı listesindeki oyuncular için şimdiden harekete geçeceği öğrenilirken, önceliği savunmaya vereceği bildirildi. Christian Luyindama için gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan Aslan'ın bu futbolcunun yerine düşündüğü ilk oyuncunun Luis Abram olduğu kaydedildi. Velez Sarsfield ile olan sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan Perulu oyuncuyu kaçırmak istemeyen sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcu için bonservis de ödemeyecek.

13 MAÇTA 1 GOL ATTI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in uzun süredir transfer listesinde olan oyuncu dışında Aleksandar Dragovic adaylar arasında yer alıyor. Luis Abram gibi sözleşmesi Haziran sonunda bitecek 30 yaşındaki stoper ise Almanya'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyiyor. Bu sezon 13 maçta görev alan futbolcu 1 kez da rakip fileleri sarstı. Sarı-kırmızılıların 2 oyuncudan birini renklerine bağladıktan sonra sol bek transferine ağırlık vereceği gelen haberler arasında.



HAMİT ALTINTOP İÇİN FLAŞ İDDİA

TFF Yönetim Kurulu üyesi eski G.Saraylı futbolcu Hamit Altıntop'un istifa ettiğine yönelik iddia dün gündemin ilk sıralarında yer aldı. Dün sabah saatlerinde Altıntop'un TFF'nin Arda ve Oğulcan ile ilgili kararlar sonrası istifa ettiği iddia edildiği öne sürülse de bu iddia bir süre sonra yalanlandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in iletişim danışmanı Ersin Düzen, sosyal medyadan Hamit Altıntop'un kendisine yaptığı açıklamaları yayınladı. Düzen, "TFF Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile konuştum. Bazı internet sitelerinde, istifa ettiğine dair çıkan haberlerin kesinlikle doğru olmadığını söyledi" dedi.