Aslan tam gaz

SÜPER Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, 25. hafta mücadelesinde evinde Kasımpaşa engelini 2-1'lik skorla geçti, üst üste 6. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın 5. dakikasında Marcao'nun uzun gönderdiği pasta ceza sahasında topla buluşan Kerem'in vuruşunda kaleci Ertuğrul son anda gole izin vermedi. 8'de Emre Kılınç, direkt kaleyi düşündü, yine kaleci Ertuğrul topu kornere çeldi. 9. dakikada kornerde ceza sahasına gönderilen ortada Mohamed kafayı vurdu, kaleci Ertuğrul'dan dönen topu Kerem tamamladı: 1-0. 26'da ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunda kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı kornere çeldi. İlk devre 1-0 G.Saray'ın üstünlüğüyle kapandı.

MOHAMED YİNE SAHNEYE ÇIKTI

46. dakikada Varga'nın etkili ortasına Thelin dokunamadı. 51. dakikada Hajradinovic ortaladı kaleci Muslera boşa çıktı, Thelin kafayı vurdu: 1-1. 53'te Kasımpaşa'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunmasından seken topu ceza sahası içinde kontrol etmek isteyen Varga, Kerem'le girdiği mücadelede yerde kaldı. Kasımpaşa penaltı bekledi ancak oyun devam etti. 74. dakikada Etebo'dan pasında Onyekuru'nun ceza yayı üzerinden vuruşu yandan auta çıktı. 85'te Bistrovic'in şutu az farkla auta gitti. 87'de Onyekuru kaleci Ertuğrul'un müdehalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. 89'da Mohamed atışı ağlara yolladı, Galatasaray bir kez daha öne geçti: 2-1. Galatasaray, 2-1 kazanarak zirve yarışını sürdürdü.



TERİM ŞAŞIRTTI

GALATASARAY'DA Teknik Direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanya ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının 11'inde 6 değişikliğe gitti. Terim, Alanyaspor karşılaşmasında ilk 11'de görev verdiği Taylan Antalyalı, Onyekuru, Belhanda, Donk ve Yedlin'i yedeğe çekti, sakatlığı bulunan Emre Taşdemir'i ise kadroya almadı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Etebo, Linnes, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama ve Gedson Fernandes görev yaptı. Galatasaray'da gösterdiği iyi performans ile dikkati çeken Taylan Antalyalı, bu sezon ilk kez yedek kulübesinde otururken Fernandes ile genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, ilk kez bir resmi karşılaşmanın başlangıç kadrosunda yer aldı.

STADIN ÇATISINDAKİ KARLAR TEMİZLENDİ

GALATASARAY ile Kasımpaşa maçının oynanacağı stadyumu önceki günden itibaren İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı olumsuz etkiledi. Maçın oynanması için zeminde kar temizleme çalışmaları yapılırken, maç anında sahaya düşüp herhangi bir kazaya sebep vermemesi için çatıdaki karlar da özel donanımlı ekipler tarafından temizlendi. Türkiye Futbol Federasyonu maçın saatini daha önce kar yağışı beklendiğinden dolayı 19.00'dan 16.00'ya almıştı.