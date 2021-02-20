Rakip Alanya

LİDER Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Ligde geride kalan 25 haftalık bölümde 24 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenildi yaşadı. Galatasaray, topladığı 51 puanla haftaya Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin önünde averajla lider girdi. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir sezon geçiren turuncu-yeşilli takım ise 24 müsabakada 12 galibiyet, 6'şar beraberlik ve yenilgiyle 42 puan topladı. 5 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki karşılaşmada görev yapamayacak. Aslan'da sakatlıkları bulunan sol bekler Emre Taşdemir ve Saracchi ile Kovid-19 karantina sürecinden yeni çıkan Halil kadroya alınmazken 3 maçlık ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada forma giyemeyecek. Yine Feghouli'nin de süre alması beklenmiyor.