Galatasaray seriye bağladı

Galatasaray, 7 zorlu maçın 7'sini de kazanıp şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı. Beşiktaş maçından büyük ders çıkaran sarı-kırmızılılar, her maçı ayrı bir final olarak görüp, maç maç hazırlanarak zafere ulaştı. 17 Ocak'tan bu yana ligde puan kaybetmeyen sarıkırmızılılar, sırasıyla Denizlispor, Y.Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve son olarak da Alanya'yı dize getirdi. G.Saray, çok önemli bir dönemeci kayıpsız atlattı. İstanbul ekibinde sakatlığı sebebiyle bu sezonun ilk bölümünü kaçıran Muslera, Denizli karşılaşmasıyla sahalara dönüş yapmıştı. Sarı-kırmızılılar o günden bu yana Süper Lig'de maç kaybetmezken, Muslera ile de galibiyet serisi yakaladı.