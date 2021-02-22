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Haberler Galatasaray Galatasaray seriye bağladı

seriye bağladı

İstanbul temsilcisi oynadığı son 7 maçın tamamını kazandı, iddiasını güçlendirdi.

Galatasaray seriye bağladı

22.2.2021

Galatasaray, 7 zorlu maçın 7'sini de kazanıp şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı. Beşiktaş maçından büyük ders çıkaran sarı-kırmızılılar, her maçı ayrı bir final olarak görüp, maç maç hazırlanarak zafere ulaştı. 17 Ocak'tan bu yana ligde puan kaybetmeyen sarıkırmızılılar, sırasıyla Denizlispor, Y.Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve son olarak da Alanya'yı dize getirdi. G.Saray, çok önemli bir dönemeci kayıpsız atlattı. İstanbul ekibinde sakatlığı sebebiyle bu sezonun ilk bölümünü kaçıran Muslera, Denizli karşılaşmasıyla sahalara dönüş yapmıştı. Sarı-kırmızılılar o günden bu yana Süper Lig'de maç kaybetmezken, Muslera ile de galibiyet serisi yakaladı.

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