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Haberler Galatasaray Terim’in tatlı telaşı

Terim’in tatlı telaşı

Galatasaray’da 7 maçlık serinin sevinci yaşanırken eksiklerin dönmesi teknik direktör ’in elini daha da güçlendiriyor.

Terim’in tatlı telaşı

23.2.2021

Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftadır galip gelmeyi başaran ve şampiyonluğun en önemli adaylarından biri halindeki Galatasaray'da eksiklerin takıma dönmesiyle kadro derinliği de artarken teknik direktör Fatih Terim'i de tatlı bir telaş sardı. Kasımpaşa karşılaşmasındaki etkili oyunlarıyla deneyimli teknik adamın yüzünü güldüren Etebo ve Luyindama, Alanya deplasmanında da formayı alırken ikili son maçtaki performanslarıyla tam not aldı.

FALCAO DA HAZIR
Sezonun flaş ismi Taylan Antalyalı ve Ryan Donk ise 2 haftadır 11'de şans bulamazken karantina süreci biten Halil Dervişoğlu da antrenmanlara başladı. Fiziksel olarak hazır duruma gelen Radamel Falcao ve cezası biten Oğulcan Çağlayan, teknik direktör Fatih Terim'den forma şansı bekliyor. Sağ bek Saracchi'nin sakatlığı devam ederken, Emre Taşdemir'in de hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi. Teknik direktör Fatih Terim'in Erzurum sınavında kadroda bir değişim yapıp yapmayacağı bu hafta yapılacak antrenmanlar sonucunda belli.

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