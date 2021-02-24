G.Saray’dan yıldız avı

Galatasaray'ın gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Sezon bitimiyle birlikte Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun durumunu masaya yatıracak olan sarıkırmızılıların bu bölgeye bir takviye planladığı bilinirken sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan Brighton'ın yıldızı Danny Welbeck yakın takibe alındı. Kariyerinde İngiltere'den başka bir ülkede forma giymeyen 30 yaşındaki oyuncu ile temasa geçmeyi planlayan Aslan aradığı sol beki ise Meksika'da buldu.

PÜRÜZ KALMADI

Meksika'da Club Leon forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek Yairo Moreno'da da herhangi bir pürüz kalmadığı öğrenilirken başarılı futbolcu, bir aksilik çıkmazsa sezon sonunda bonservis bedeli olmaksızın Galatasaray'a imza atacak. Saracchi ise kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Alman kulübü Leipzig'e geri dönecek. Bu arada Alanyaspor forması giyen Salih Uçan konusunda da temaslar devam ediyor. Başarılı oyuncunun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe imza atması sürpriz sayılmayacak.