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G.Saray değişecek

Belhanda ile devam etmeyi düşünmeyen Aslan, Falcao ve Luyindama için gelecek teklifleri değerlendirecek. Diagne ise bonservisi ile WBA’ya gidebilir.

G.Saray değişecek

25.2.2021

SÜPER Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren G.Saray'ın gelecek sezon büyük bir değişime uğraması bekleniyor. Sarı-kırmızılıların özellikle yabancı futbolcularının geneli ile yolları ayıracağı öğrenilirken liste başında Faslı yıldız Youness Belhanda yer alıyor. Kontratı sezon sonu bitecek oyuncu kalan 15 haftada bekleneni veremezse masaya dahi oturulmadan sezon sonunda yollar ayrılacak. Aslan'ın Belhanda dışında Radamel Falcao ve Mbaye Diagne için de aynı kararı alacağı gelen haberler arasında. Falcao için gelecek tekliflerin değerlendirileceği bildirilirken West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne için de İngiliz kulübünden iyi haberler geliyor. West Bromwich'in oyuncunun bonservisini almak için harekete geçeceği konuşulurken Luyindama'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

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