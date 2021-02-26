Galatasaray’dan büyük hamle

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da yönetim, devre arası transfer döneminde Mısır Ligi takımlarından Zamalek'ten kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Mostafa Mohamed'in performansından oldukça memnunuz. Yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunu bu yıl içinde kullanacağız. Mısırlı futbolcu Metin Oktay gibi oynuyor ve bize onu hatırlatıyor" dedi.

BONSERVİSİ 4 MİLYON DOLAR

Galatasaray'ın Mostafa Mohamed için kulübü Zamalek Sports Club ile yaptığı anlaşmada Temmuz 2022'ye kadar 4 milyon dolar ödemesi halinde bonservisini alabilecek. 23 yaşındaki oyuncu Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada 3 gol aterken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da oynadığı 1 karşılaşmada 1 gol atmayı başardı.