Galatasaray seri peşinde

LİDER Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Erzurumspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Ligde oynadığı son 7 maçını kazanan İstanbul ekibi, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Saracchi ve Emre Taşdemir ile Rizespor'dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada görev yapamayacak.

CİM BOM'DA İKİ OYUNCU SINIRDA

GALATASARAY'DA yıldız futbolcular Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. İstanbul ekibi, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü.



KALECİ MUSLERA "DALYA" DİYECEK

G.SARAY'IN Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Süper Lig'de 300. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de bugün Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçta görev alması durumunda, üçüncü kez "dalya" diyecek. İtalya'nın Lazio ekibinden 2011-2012 sezonu başında transfer edilen 34 yaşındaki kaleci, istikrarıyla büyüledi.