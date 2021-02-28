Aslan tam gaz

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Mete Kalkavan **, Ceyhun Sesigüzel **, Kemal Yılmaz **

GALATASARAY: Muslera **, Yedlin **, Luyindama ***, Marcao **, Ömer **, Etebo ** (73 Taylan *), Emre Kılınç *** (72 Belhanda *), Fernandes **, Arda *** (83 Babel ?), Onyekuru *** (83 Kerem ?), Mohamed *** (86 Falcao ?)

BB ERZURUMSPOR: Göktuğ **, Butko **, Da Costa *, Teikeu *, Leo **, Osman * (76 Murat *), Buğra * (46 Rashani *), Omolo *, Cenk ** (76 Emrah *), Aatif **, Gomes * (67 El Kabir *)

GOLLER: Dk. 38 ve 45 Mohamed

SARI KARTLAR: Etebo, mohamed, Taylan (G.Saray), Teikeu, Aatif, El kabir (Erzurum)

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, sahasında Erzurumspor'u yenerek sekizde sekiz yaptı: 2-0. 15. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yedlin'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın ıskaladığı top Onyekuru'da kaldı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.

38'de Ömer'in kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topu Emre Kılınç kaptı. Soldan son çizgiye inen bu futbolcunun ortasında Onyekuru'nun kafa vuruşu kaleciden dönerken, Mustafa Muhammed boşta kalan topa çok sert vurarak ağlara gönderdi: 1-0. 40'ta Arda Turan gelişine çok sert vurdu ancak direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. 45'te Luyindama'nın savunmanın arkasına gönderdiği ortada Arda Turan ofsaytta olduğunu düşünerek hareketlenmedi. Erzurumspor savunmasının duraklaması sonrasında defansın arkasına sarkan Muhammed Mustafa karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 2-0.

CİM-BOM'UN GOLÜ VAR'A TAKILDI

61'de hızlı gelişen Erzurumspor atağında Rashani ceza alanına girdi sağındaki Gomes'e bıraktı ancak top onun gerisinde kalınca auta gitti. 65'te Erzurum savunmasının hatasında araya giren Arda geriye çevirdi, Emre Kılınç düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Ancak hakem VAR'a başvurarak öncesinde elle oynama olduğu için gollü iptal etti. 80'de sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında ceza alanında topla buluşan Emrah ortaya çevirdi Aatif gelişine vurdu ancak top auta gitti. Karşılaşma 3-0 sona erdi. Sarı-kırmızılılar sekizde sekiz yaptı ve koltuğu korudu.

ZEMİN DÜZELMEDİ

TÜRK Telekom Stadı'nın ağır zemini dikkati çekti. Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa müsabakasında yoğun kar yağışı ve temizleme çalışmalarında bozulan zemin, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasına kadar toparlanamadı. Karşılaşma bozuk zeminde oynandı.

TERİM'DEN AYNI KADRO

Süper Lig'in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yaptıkları Aytemiz Alanyaspor maçının ilk 11'ini değiştirmedi. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Oghenekaro Etebo, Gedson Fernandes, Emre Kılınç, Arda Turan, Henry Onyekuru, Mustafa Muhammed 11'i ile başladı.

FALCAO VE FEGHOULİ DÖNDÜ

GALATASARAY'IN Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 2 ay, Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli ise yaklaşık 1 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi. Ligin 16. haftasında 2 Ocak'ta yapılan Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında sonradan oyuna girmesinin ardından sakatlanan Falcao, 10 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyemedi. Sarı-kırmızılı ekibin ligin 21. haftasında 24 Ocak'ta oynanan Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Feghouli ise 5 lig, 1 kupa mücadelesinde kadroya giremedi.

ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

GALATASARAY-BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Erzurumspor maçı aynı zamanda eski yıldızların rakip olduğu bir müsabaka oldu. Şu anda Erzurum forması giyen Emrah Başsan ile sarı-kırmızılı formayı giyen Taylan Antalyalı eski takımlarına rakip oldular. Emrah, 2017-2018 sezonunda transfer olduğu İstanbul ekibinde toplamda 3 maça çıkarken 1 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. Yıldız oyuncu daha sonra Erzurum'a gelmişti. Taylan ise geçen sezon Erzurum'dan Galatasaray'a transfer olurken, bu sezon büyük bir çıkış yakaladı. İki oyuncu da maç öncesi eski takım arkadaşlarıyla hasret giderdiler.

MUSLERA'YA PLAKET

Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanı Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekibin Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ettiği müsabakada 300. Süper Lig maçına çıktı. Galatasaray'a 2011- 2012 sezonu başında transfer olan Muslera, Süper Lig'de tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı statüsündeki oyuncu olma unvanının sahibi oldu. Öte yandan Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde düzenlenen törende elde ettiği unvanlardan dolayı Muslera'ya plaket verildi. Plaketini Fatih Terim'in elinden alan 34 yaşındaki file bekçisini ısınmaya ara veren takım arkadaşları da alkışladı.