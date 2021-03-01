Aslan damgası

Erzurum engelini 2-0'lık sonuçla geçerek haftayı lider kapatan G.Saray, müthiş performansı ile alkışlanıyor. Son 8 maçını kazanan sarı-kırmızılılar 19 golle ligin en az gol yiyen takımı olarak göze çarparken Aslan oynadığı 26 maçın yarısını gol yemeden tamamladı. İçeride dışarıda kazanarak müthiş bir galibiyet serisi yakalayan Cim Bom öncelikle Fatih Terim ile üst üste kazanma rekorunu kırmak için kolları sıvadı. Daha önce Terim yönetiminde 2011-2012 sezonunda 9 maçlık bir galibiyet serisi bulunan sarıkırmızılılar bu hafta Ankaragücü'nü yenerse tecrübeli teknik adam ile en fazla kazanma sayısını egale edecek.

MOHAMED ŞOV YAPIYOR

Ara transfer döneminde Zamalek Kulübü'nden kadroya katılan Mostafa Mohamed, muhteşem performansını sürdürüyor. Erzurumspor karşısında takımının iki golünü de kaydeden Mısırlı futbolcu, 6'ncı resmi maçında 6'ncı golünü kaydetti. Takıma çok çabuk uyum sağlayan 23 yaşındaki futbolcu, taraftarların gönlünü de fethetti.



YEDLİN TAM NOT ALDI

ARA transfer döneminin bir başka kahramanı DeAndre Yedlin de Erzurumspor karşılaşmasında teknik heyetten alkış alan diğer isim oldu. Sağ çizgiyi çok etkili kullanan ABD'li futbolcu, teknik direktör Fatih Terim'in verdiği görevleri yerine getirerek hocasından tebrik aldı.