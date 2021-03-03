  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galatasaray Ankaragücü-Galatasaray I CANLI ANLATIM

I CANLI ANLATIM

'in 28. haftasında Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zirvede yer alan ve 8 maçtır galibiyet alan Galatasaray, zorlu Ankaragücü deplasmanını da kayıpsız geçmek istiyor. Ankaragücü ise ile çıkışa geçmek istiyor. Haberimizden mücadeleyi takip edebilirsiniz.

Ankaragücü-Galatasaray I CANLI ANLATIM

03.03.2021, 19:00

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Öte yandan karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Ömer, Gedson, Etebo, Onyekuru, Arda, Emre Kılınç, Mohamed

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankaragücü-Galatasaray I CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.