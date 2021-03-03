Ankaragücü-Galatasaray I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Öte yandan karşılaşmanın başlamasına az bir süre kala iki ekibin de ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY İLK 11'LER

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Kitsiou, Ante, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Donk, Ömer, Gedson, Etebo, Onyekuru, Arda, Emre Kılınç, Mohamed