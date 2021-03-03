Galatasaray Ankara virajında

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, bugün deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 8 maçını kazanan İstanbul ekibi, Başkent temsilcisini yenerek seriyi sürdürmek istiyor. Galatasaray'da tedavileri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir'in maçta forma giymesi beklenmiyor. Ligde çıktığı 25 maçta 20 puanla son sırada bulunan A.Gücü, son 6 müsabakada galip gelemezken sadece 2 puan alabildi.

LİSTESİNİ AÇIKLADI

Öte yandan daha önce seçimlerde aday olacağını açıklayan Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Burak Elmas yönetim listesini açıkladı. Seçimle ilgili bir de "Birlikte Çok Şey Başaracağız" adlı hesap açtığı görülen Elmas, "Bir yılın değil, gelecek 50 yılın G.Saray'ını oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.