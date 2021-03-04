Penaltı doğru, kırmızı yanlış

Ahmet ÇAKAR

Galatasaray için çok ciddi bir kayıp. Günlerdir futbol kamuoyunda yapılan yorumlarda, 'Küme düşme ihtimali çok yüksek olan son sıradaki MKE Ankaragücü'nü Galatasaray rahat yenecek' diyen herkes şu anda puan hesabı yapıyor. Kimse hakem falan demesin, ortaya konan rezil bir futbol var ve kimse başken ttemsilcisi Ankaragücü'nün haklı mücadelesini göz ardı etmesin. Adamlar ligin dibinde adeta can çekişiyor. Bakıyoruz, Galatasaray açısından yakalanan pozisyon yok, girilen pozisyon yok, sadece ortaya konan yalandan bir futbol var. Kimin ne yaptığı belli değil. Yine bakıyoruz, 'hakem' diyorlar, penaltı doğru. Arda Turan'ın oralara girmesi manasız. Ama sonuçta şampiyonluk yolunda kaybedilen çok önemli bir 3 puan var. Üstelik Ankara-gücü gibi mütevazi bir takıma karşı. Bunun hesabını sevgili Fatih hoca vermeli. Böylesine bir mağlubiyet şampiyonluk yolunda hesapta olmayan ağır bir darbe demek. Hele ki rakibin Beşiktaş, önceki gün kazanıp puanları eşitlemişken...

GELELİM HAKEM MELER'E

Gelelim hakem Halil Umut Meler'e.. Penaltı kararı belki tartışılabilir ama bana göre kimse 'Neden verdin' diyemez. Ceza alanı içinde Arda'nın ayağından geliyor, kol açık. Bunu kabul ettik ama kırmızı karta kesinlikle iştirak etmiyorum. Mustafa Mohamed'in amacı adamı sakatlayıp kafasını gözünü yarmak değil. Doğru karar sarı olmalıydı. Haa! Mohamed atılmasaydı Galatasaray kazanır mıydı, o da çok zor. Bence Galatasaray ve teknik direktör Fatih Terim kendi iğnesini kendine batırmalı. Herkes Beşiktaş'a çalıştı. Şu anda siyah-beyazlı-lar 3 puan ileride gibi görünüyor. Böyle mağlubiyetler Galatasaray için şampiyonluk yarışında çok önemli bir yaradır.