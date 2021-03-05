Aslan’dan hamle

Ankaragücü maçın-dan 2-1'lik yenilgi ile ayrı-lan G.Saray'da hakem kararlarına olan tepki dinmezken, sarı-kır-mızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, Şam-piyonlar Ligi forma-tı için gittiği TFF ile olan toplantıda baş-kan Nihat Özdemir ile de ayrıca görüştü. ADALET İSTİYORUZYaklaşık 1 saat içeride kalan Cengiz'in Özdemir ile önceki günkü maçı konuştu-ğu ve hakemlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Bilindiği üzere A.Gücü maçından sonra G.Saray yönetiminin MHK Başkanı Serdar Tat-lı'nın görevden alınmasını talep edeceği öne sürülmüş-tü. Görüşmeyle ilgili bilgiler veren Mustafa Cengiz, "Bu düzeni kuranlar rahmani değil, şeytani. Her takım aleyhine hatalar yapılı-yor ama Galatasaray aleyhine malum çevre-ler tarafından düzgün ve düzenli şekilde yapılıyor. Eğer kaos çıkarmak isteyenler olursa, onlarla kavga etmesini de iyi biliriz ama, biz yarışın düzgün, dostça ve mertçe bir şekilde devam etmesini diliyoruz" dedi. Öte yandan başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler Abdur-rahim Albayrak ve Yusuf Günay ve futbolcu Moha-med PFDK'ya sevk edildi.