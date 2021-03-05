Avrupa’ya Türk damgası

VOLEYBOLDA, 3 Türk ekibi Avrupa Kupaları'na damga vurdu. Kadınlar CEV Kupası'nda Fransa ekibi Beziers Angels'i eleyen Galatasaray HDI Sigorta, finalde İtalya'nın Saugella Monza'nın rakibi oldu.Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda Sistem9 Yeşilyurt, bir başka Türk takımı Türk Hava Yolları'nı eleyerek finale yükseldi. Sistem9 Yeşilyurt, Romanya takımı C.S.M. Volei Alba Blaj'la karşılaşacak. Erkekler CEV Challenge Kupası'nda ise Ziraat Bankkart, yarı finalde Çekya'nın Lvi Prag takımını altın setle eleyerek finalist oldu. Başkent temsilcisi finalde, İtalyan takımı Allianz Powervolley'le karşılaşacak. Finaller iki maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak.

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