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Haberler Galatasaray Falcao gidiyor Zaza geliyor

Falcao gidiyor Zaza geliyor

Falcao gidiyor Zaza geliyor

5.3.2021

GALATASARAY, bir yandan Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdürürken bir yandan da sezon sonu transferleri için çalışma yürütüyor. Sezon sonunda Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'yu takımda tutmak istemeyen Aslan, Torino ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Simone Zaza için harekete geçmeye hazırlanıyor. Torinolu yetkililer, Simeone Zaza için 6 milyon Euro bonservis talep edeceği öğrenilirken Zaza'nın da, 1.5-2 milyon Euro arasındaki maaşa onay vereceği ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği dile getirildi. Zaza, daha önce Sampdoria, Sassuolo, Juventus, Valencia, West Ham United gibi takımlarda da forma giymişti.

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