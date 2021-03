G.Saray sil baştan

Spor Toto Süper Lig'de 8 maçlık galibiyet serisi Ankaragücü yenilgisiyle son bulan G.Saray'da on bir değişiyor. Son maçlarda kazanan kadroyu bozmayan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu kez kadroda değişiklik yapacak.Deneyimli teknik adam yarın İstanbul'da oynanacak olan Sivasspor maçında bu kez on bir de farklı isimlere şans verecek. Terim, cezalı olan golcüsü Mohamed'in yokluğunda sakatlığını yeni atlatan Radamel Falcao ilk aday olarak belirledi. Babel seçeneğini de değerlendiren Terim formsuz Etebo ve Fernandes'i kulübeye çekebilir. Son 4 maça yedek başlayan Taylan ise Sivasspor mücadelesinde 11'in güçlü adaylarından. Son olarak Fenerbahçe derbisinde as kadroda şans bulan Belhanda ve yaşadığı sakatlığın ardından Ankaragücü maçının son bölümünde oyuna giren Feghouli de onbire göz kırpıyor. Fatih Terim'in Feghouli'ye de sağ kanatta görev vermesi bekleniyor.



CENGİZ PFDK'LIK OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Galatasaray kulübü resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar", Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Bilindiği üzere Başkan Cengiz, Ankaragücü maçından sonra sert açıklamalarda bulunmuştu.