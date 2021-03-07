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Galatasaray-Sivasspor I CANLI ANLATIM

Spor Toto 'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray-Sivasspor I CANLI ANLATIM

07.03.2021, 18:46

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY-SİVASSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Belhanda, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao.

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Robin Yalçın, Camara, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Fajr, Boyd, Gradel, Yatabare.

30. RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 64 golüne, Yiğidolar 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı

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