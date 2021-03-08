G.Saray yine kayıp

SÜPER Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray, Sivasspor ile sahasında berabere kalarak liderlik koltuğundan indi: 2-2. 7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun verdiği pasta topu alan Gedson'un şutunu kaleci Ali oyun alanı içine çeldi. 9'da seken topu alan Linnes'in Muslera'ya dönmek isterken verdiği pası alan Gradel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 14'te Babel'in pasında ceza sahası dışında topu alan Falcao'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 18'de Babel'in açtığı ortada arka direkte topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top üstten auta çıktı. 38'de ceza sahası içinde topla buluşan Gradel'in şutunu Muslera oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Tyler Boyd meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

ALİ ŞAŞAL KALESİNDE DEVLEŞTİ

66'DA Uğur ceza sahası içinde elle oynadığı için hakem beyaz noktayı gösterdi. 68'de Falcao penaltı atışını gole çevirdi: 2-2. 81'de Halil penaltı noktası üzerinden müsait pozisyonda vurdu, top üstten auta gitti. 90+6'da Gradel yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 90+7'de Kerem'in şutunu kaleci Ali çıkardı. Karambolde Luyindama Falcao'ya çıkardı, bu oyucunun vuruşunu yine kaleci çıkardı. Dönen topa Kerem bir kez daha vurdu, kaleci Ali yine başarılıydı. Müsabaka 2-2 sona erdi.



KADINLAR GÜNÜ UNUTULMADI

"ultrAslan" tribüne 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve kadına şiddete vurgu yapılan mesajların yer aldığı pankart astı. Sarı-kırmızılı taraftar grubunun pankartlarında, "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur. Öbür yarısını da kadınlar yetiştirir." ve "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." yazılı pankartlar hazırladı. "ultrAslan" cinayete kurban giden ve kadına şiddetin sembolü olan isimlerin yer aldığı bir pankartta ise "Unutmadık, unutmayacağız" ifadesine yer verildi.



ŞEHİTLER İÇİN ÖZEL PANKART

Galatasaray'ın taraftar gruplarından "ultrAslan" Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askeri personel için pankart açtı. Türk Telekom Stadı'nda kale arkasında yer alan pankartta, "Bitlis/Tatvan şehitlerimiz kalbimizde! Milletimizin başı sağ olsun!" ifadeleri kullanıldı. Müsabakası öncesi seremonide şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu