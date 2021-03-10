FIFA’dan Aslan’a müjde

GALATASARAY Kulübü'nün, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde 18 Kasım 2019 tarihinde oynanan Gambiya maçında sakatlanan Demokratik Kongolu futbolcusu Luyindama için FIFA'ya yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre, Luyindama'nın yaşadığı bu sakatlığı nedeniyle FIFA sigorta şirketi, kulüp koruma programı çerçevesinde Galatasaray'a 736.193 Euro ( 7 milyon TL) ödeyecek. FIFA'dan gelen bu haber kulüpte büyük sevinç yaşanmasına neden oldu.

2012'DEN BU YANA SÜRÜYOR

BİLİNDİĞİ üzere FIFA, 2012 yılının Mayıs ayından bu yana milli takımda sakatlanan oyunculara kulüplerin yapacağı ödemeleri üstleniyor. Futbolcunun kulübü ile anlaşmasındaki bir yıllık geliri 365'e bölünüp günlük ücreti hesaplanarak sakat kaldığı sürede bu ücret kulübe ödeniyor. Luyindama sakatlığından sonra uzun bir süre sarı-kırmızılı formayı giyememişti.

CUADRADO BOMBASI

Ara transfer döneminde kadrosunu Gedson, Yedlin, Halil, Onyekuru ve Mostafa gibi yıldızlarla güçlendiren sarı kırmızılılar sezon sonu transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Sarı-kırmızılıların önceliği sağ bek transferine vereceği ve Juventus'un 32 yaşındaki Kolombiyalı sağ beki Juan Cuadrado'yu takibe aldığı öne sürüldü. Oyuncunun bonservisinin yüksek olması sebebiyle kiralık olarak kadroya dahil edilmeye çalışılacağı gelen haberler arasında. Sarıkırmızılıların sağ bek dışında bir de stoper takviyesi yapmayı düşündüğü biliniyor.

G.SARAY'DAN YENİ ANLAŞMA

GALATASARAY Kulübü ve Enerjisa arasında yapılan anlaşmayla Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı'nın çatısına Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulacak. Avrupa'da bir ilk olacağı belirtilen modelle stadın elektrik ihtiyacı karşılanacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, projenin Galatasaray'a önemli katkı sağlayacağını belirterek Enerjisa yöneticilerine teşekkür etti. Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi Murat Pınar projeyi 12 ay içinde tamamlamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

CENGİZ'DEN FLAŞ YANIT

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, yeni işbirliği imza töreninde açıklamalarda bulundu. Cengiz, Marcao ile ilgili konuşan Fenerbahçeli yönetici Selahattin Baki'ye flaş bir yanıt verdi. Cengiz, Baki'nin "Artık isim vereceğim. Marcao diye bir adam var. Biz kaçırdık mı milletvekili mi oldu? Herhalde milletvekili oldu. Dokunulmazlığı var. Hakemlere, futbolculara acayip acayip hareketleri var" sözleri için "Hakemleri etkilemeye, kendi camiamıza popülist görünmeye muhatap olmayız. Saçma bir lafa cevap vermeye kalkarsanız iyice batarsınız. Bataklığa damatlıkla girseniz de çamurla çıkarsınız. Hakem hataları iki takım için de var. Hakemleri eğitmeliyiz. Korkusuz hale gelmeliler. Bizim bağırmamız adalet için. Kendimiz için değil. Kimse hakemlerden memnun değil" dedi. Öte yandan PFDK Mustafa Cengiz'e kulüp resmi internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle 20 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.