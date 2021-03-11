Galatasaray’da Belhanda şoku

Galatasaray yönetimi, Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı ve haklı sebeple feshedildiğini açıkladı. Belhanda'nın 7 Mart'taki Galatasaray-Sivasspor müsabakasından sonra beIN Sports'a verdiği röportajda, kulübün imajına ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin saygınlıklarına zarar verdiği, hakarete varan beyanlarda bulunduğu, daha öncesinde de sözleşme ve kulüp iç disiplin yönetmeliklerine ısrarlı şekilde aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunmasının taraflar arasındaki ilişkiyi çekilmez hale getirdiği bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetim, dün yıldız futbolcuyla ilişiğini kesti.

YÖNETİME İSYAN ETMİŞTİ

Ancak ayrılığın perde arkası da aydınlandı. Yönetim, Belhanda'nın demecini yeminli tercüme ettirdi. Türk Telekom Stadı'nın zemininden şikayet eden Faslı oyuncu şöyle konuşmuştu: "Zemin bizi etkiliyor. Biz Galatasaray'ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi?"