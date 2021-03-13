Fenerbahçe’de Maresic sesleri

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet hattı için İtalyan ekibi Roma'da forma giyen dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, defansa da takviye yapmak için harekete geçti. İstanbul temsilcisi Reims'in 21 yaşındaki stoperi Dario Maresic'i de gündemine aldı.

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli İstanbul ekibinin yönetimi, ara transfer döneminde Apollon Limassol'den transfer ettiği Attila Szalai'nin yanına Avusturyalı futbolcuyu monte etmeye çalıştığı ifade edildi. İki sezon önce Sturm Graz'dan Fransız temsilcisi Reims'e transfer olan Dario Maresic'in kulubüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 21 yaşındaki Avusturyalı'nın güncel piyasa değerinin ise 3 milyon Euro olduğu belirtildi.