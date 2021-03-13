Galatasaray kritik virajda

Süper Lig'de Galatasaray bugün çok önemli bir maça çıkacak. Oynadığı son iki maçı kazanamayan ve şampiyonluk yarışında yara alan sarı-kırmızılılar Kayserispor'un konuğu olacak. Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Maç beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak. İstanbul ekibinde kırmızı kart cezası sona eren Mohamed forma giyebilecek. Tedavileri süren Ryan Donk ile Emre Taşdemir ise kadroda olamayacak. G.Saray'da Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

KART UYARISI YAPILDI

Taylan Antalyalı, Luyindama, Etebo, Babel ve Marcao karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde Çaykur Rizespor maçında yer alamayacak.



ARDA'NIN İKİNCİ "DALYA" HEYECANI

GALATASARAY'IN tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Süper Lig kariyerinde 200. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Arda Turan, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de bugün Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçta görev alması halinde, bu kulvarda ikinci kez "dalya" diyecek. Arda Turan, Süper Lig kariyerinde çıktığı 199 karşılaşmada 35 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, ligde 150 maçta Galatasaray, 34 müsabakada Medipol Başakşehir ve 15 karşılaşmada Manisaspor forması giydi.