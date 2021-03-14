Aslan Kayserispor'a kükredi

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Halis Özkahya **, Hakan Yemişken **, İbrahim Bozbey **

KAYSERİSPOR: Doğan *, Ramazan * (84 Sabovic ?), Uğur ? (29 Sapunaru *) Kolovetsios *, Aziz **, Muhar *, Attamah * (84 Emre Demir ?), Lennon *, Avramovski ** (67 Kvrzic *), Henrique * (67 Luckasen *), İlhan *

GALATASARAY: Muslera **, Yedlin **, Luyindama *, Marcao **, Saracchi **, Taylan *, Emre Akbaba ** (68 Onyekuru ***), Fernandes * (68 Feghouli **), Emre Kılınç ** (82 Etobo ?), Mohamed * (68 Kerem **), Falcao *** (82 Babel ?)

GOLLER: Dk. 44 Falcao, 81 ve 89 Onyekuru

SARI KARTLAR: Uğur, Muhar (Kayseri), Taylan (G.Saray)

Süper Lig'de son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek kendine geldi: 0-3.

24. dakikada Taylan'ın ceza sahasına yaptığı ortada Mohamed'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Doğan'da kaldı. 30'da Galatasaray savunmasının hatasıyla araya giren İlhan topu Henrique'ye çıkardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Henrique, Muslera'yı çalımlamak isteyince açısını kaybetti. Henrique meşin yuvarlağı içeriye çıkardı ancak Muslera topun sahibi oldu. 38'de kaleyi tam karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun arkasına geçen Avramovski'nin şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı köşeden çıkardı. 44'te Saracchi'nin sol kanattan ortasına ceza sahasında topa dokunan Falcao, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

ONYEKURU SAHNE ALDI

67'DE Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı kornerde Marcao aşırdı Emre Akbaba kafayı vurdu top auta gitti. 81'de Onyekuru'nun pasında topla buluşan Falcao'nun vuruşunda top direkten döndü, dönen topu tamamlayan Onyekuru fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 89'da Feghouli'nin savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Onyekuru skoru belirledi: 0-3.



EMRE AKBABA 8 MAÇ SONRA

GALATASARAY'DA Emre Akbaba, 7'si Süper Lig, 1'i de Türkiye Kupası karşılaşması olmak üzere toplam 8 maç sonra 11'e döndü. Emre son olarak deplasmanda oynanan Gaziantep FK mücadelesine 11'de başlamıştı.

'MÜSAADE ETMEM'

GALATASARAY Teknik Direktörü maç öncesi Belhanda'nın gidişi hakkında açıklamalarda bulundu. Terim, "Ben takımı üst üste iki kez şampiyon yapıp Beşiktaş'ı yendikten sonra gönderildim. ama küsmedim. Galatasaray'a küsemezsin. Biz Belhanda'yı; 6 ay yazmadığımız Nagatomo'yu, Gomis'i, Drogba'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında tüm çalışanlara, emek verenlere, güzel Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. bizim için orada tamamlandı. Belhanda mevzusunun bize zarar vermesine müsaade etmem, özellikle takımımda. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, kulüptür. Temsilcilerimiz her yerde. Harry Kewell Galatasaray'ın Avustralya'da temsilcisidir, Melo, Drogba öyledir. İyi ayrılmak, hizmetlerine teşekkür etmek, Galatasaray'ın bir kültürü olmalıdır. Kulüp bu kararı almıştır. Orada da bitmiştir. Kimsenin unutmaması gereken bir şey var, tek önemli kelime Galatasaray'dır" dedi

ASLAN'DA ROTASYON

G.SARAY Teknik direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti. Cim- Bom'da kart cezası sona eren Mostafa Mohamed'in yanı sıra Yedlin, Luyindama, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11'de görev yaptı. Sarı-kırmızılılarda geçen hafta 11'de görev alan Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, Onyekuru, Babel ve Linnes yedek kulübesinde oturdu.