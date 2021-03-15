G.Saray krizi çözdü

SÜPER Lig'de üst üste Ankaragücü ve Sivasspor maçlarında yaşanan puan kayıplarının ardından Belhanda'nın ani gönderilişinin şokunu yaşayan Galatasaray, Kayserispor galibiyeti ile kriz ortamından çıktı. Belhanda'nın ayrılığı ilgili teknik direktör Fatih Terim'in "Bu durumun bir kaos, kriz, problem yaratmasına izin vermeyiz" sözleriyle sarı-kırmızılı camianın sadece şampiyonluk hedefine odaklandığını ortaya koydu. Bu arada Sivasspor maçında 2 gol atan Falcao, Kayseri ağlarını da boş geçmezken Onyekuru'nun 2 golle dönüşü takımda yüzleri güldürdü.