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Çalhanoğlu’nun peşine düştü

İstanbul ekibi, Belhanda’nın yerini ’da forma giyen yıldız oyuncuyla dolduracak

Galatasaray Çalhanoğlu’nun peşine düştü

16.3.2021

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Yönetimin olaylı bir şekilde Belhanda'nın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından 10 numara arayışı hız kazandı. Sarıkırmızılılar, İtalyan devi Milan ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu transfer listesine aldı. Yönetimin yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığı öğrenildi.

B PLANI ALMAN OYUNCU DRAXLER

Eğer yönetim, Milli futbolcu Halkan Çalhanoğlu ile anlaşamazsa B planını devreye sokacak. Galatasaray'ın PSG'de forma giyen ve sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Julian Draxler ile de temasa geçeceği ifade edildi. Alman futbolcu bu sezon oynadığı 16 maçta 3 gol attı, 2 asist yaptı.

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