Kaptan Muslera 3 yıl daha Aslan

011-2012 sezonu başında Lazio'dan transfer edilen ve geldiği günden bu yana Galatasaray'ın en istikrarlı ismi olan Fernando Muslera, Sarı Kırmızılı formayı giymeye devam edecek. Galatasaray Kulübü, Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sözleşme uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımımız Fernando Muslera'nın sözleşme imza töreni 16 Mart 2021 günü saat 14:30'da ASY Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu basın toplantı Muslera salonunda yapılacaktır." denildi.

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