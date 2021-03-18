Galatasaray’da sürpriz iddia

G.SARAY'IN yaz transfer dönemi ile ilgili girişimleri erken başladı. Mostafa Mohamed'in takıma katılmasının ardından gol yollarındaki sorunu bir nebze de olsa çözen G.Saray'da eski formuna kavuşan Falcao'nun takımdaki geleceği henüz netlik kazanmazken Aslan ile ilgili İngiltere'den önemli bir iddia geldi. İngiliz basını, kulübün, Dwight Gayle'yi de forvet hattına eklemek istediğini kaydetti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki İngiliz oyuncu ile bir an önce anlaşma sağlanmaya çalışıldığı bildirildi. 2016 yılında N.United'a transfer olan oyuncu için Katar ve Suudi Arabistan kulüpleri de devrede.